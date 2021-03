Gragnano. Rifacimento manto stradale, Mascolo: “Ulteriore danno alle attività commerciali”

“Forse la voglia irrefrenabile di recuperare agli occhi della cittadinanza un minimo di credibilità è stato il motivo per cui in questi giorni che anticipano la Pasqua intere arterie cittadine sono precluse al traffico veicolare ed in parte anche pedonale. Così gran parte di via Veneto, via Marianna Spagnuolo e via Starza sono da giorni inibite per opere di rifacimento del manto stradale che, al contrario, andavano programmate con un minimo di rispetto delle tante attività commerciali che, in questi giorni, oltre le difficoltà dovute alla situazione pandemica, saranno costrette a registrare una drastica riduzione delle vendite dovuta alla evidente impossibilità dei clienti di accedervi. Spinti dal desiderio di lasciare un pur minimo segno di esistenza non si è esitato ad infliggere un ulteriore danno alle attività commerciali cittadine”. Così Patrizio Mascolo, consigliere di opposizione.

“Questo è il modo con cui l’amministrazione è vicina alle attività commerciali locali. Da un lato si sbandiera una inutile ed irrilevante riduzione della tarsu e dall’altro si colpisce duramente il settore impedendo agli stessi esercizi il normale svolgimento delle relative attività. Questo modo di operare lascia davvero senza parole perché sintomatico della mancanza di visione e programmazione dell’azione amministrativa. Si assiste in questi giorni ad una corsa al rifacimento delle strade cittadine forse con la speranza di recuperare il tempo perduto fin ora. Ma non è in questo modo che si risolvono i problemi della città che, è evidente, non si limitano a qualche dissesto stradale. Non si è badato anche al disagio creato a chi deve percorrere Via Spagnuolo per questione di salute e, quindi, per raggiungere la struttura sanitaria. Sono stati messi ostacoli anche sul percorso dei cittadini che devono vaccinarsi”.