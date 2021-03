Giocano a carte in un B&B: sanzionati

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Nola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Molino a Saviano hanno notato tre persone a bordo di un’auto in sosta il cui conducente ha consegnato qualcosa ad uno dei passeggeri in cambio di denaro. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando il conducente in possesso di un involucro contenente cocaina e di 70 euro, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di 3 involucri della stessa sostanza del peso di circa un grammo. Inoltre, gli agenti hanno effettuato un controllo in via Molino presso l’abitazione dello spacciatore ed hanno rinvenuto, occultati nella camera da letto, 11 involucri già confezionati di circa 3 grammi di cocaina, una bustina con circa 0,5 grammi di marijuana, 3 bilancini e diverso materiale per il confezionamento. Carlo Guerriero, 25enne savianese con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente, un 21enne di San Gennaro Vesuviano, è stato sanzionato amministrativamente; infine, tutti e tre gli occupanti dell’auto sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti-Covid19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio a San Giovanni a Teduccio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Protopisani per la segnalazione di un salone di parrucchiere aperto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato le serrande abbassate ma hanno udito un vociare dall’interno e, una volta entrati, hanno accertato che l’esercizio commerciale era in attività. Il titolare e due clienti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Depretis a Napoli per una segnalazione di una festa in corso all’interno di una stanza di un bed and breakfast. Giunti sul posto, una volta entrati nella camera hanno sorpreso quattro ragazzi che stavano giocando a carte privi della mascherina e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e per mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale.