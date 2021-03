Furti a Carinaro, l’Amministrazione scrive a Polizia, Carabinieri e Prefetto

Una lettera inviata a Polizia, Carabinieri e al Prefetto di Caserta per richiedere maggior controllo del territorio dopo i recenti casi di furti in abitazione segnalati a Carinaro.

“Come da nota protocollata, abbiamo inviato una richiesta per intensificare l’attività dei controlli sul territorio di Carinaro. Fin da subito, a seguito di contatti telefonici con il Commissariato PS di Aversa, diretto dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo Gallozzi e la stazione dei Carabinieri di Gricignano, guidata dal Comandante M.llo Giuseppe Oliva, ci è stata assicurata una maggiore presenza delle pattuglie sul nostro territorio per contrastare questi fenomeni criminosi. Vi esortiamo, così come indicato dalla forze armate, a denunciare e fornire segnalazioni per agevolare il loro lavoro”. E’ quanto dichiara il sindaco Nicola Affinito.