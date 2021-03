(FOTO) Tenta di fuggire al controllo: Carabinieri arrestano pusher 34enne

I Carabinieri della Tenenza di Caivano hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 34enne del luogo già noto alle ffoo. In particolare, i militari dell’Arma – durante un servizio anti droga – presso le palazzine di edilizia popolare di Caivano hanno notato l’uomo ed hanno deciso di controllarlo. Il 34enne ha tentato di sfuggire gettando un mazzo di chiavi, subito recuperato dai Carabinieri. Poco dopo i militari riuscivano a bloccarlo.

Perquisito, sono state sequestrate 43 dosi di eroina per un peso di 40 grammi circa, 5 dosi di cocaina per un peso di 5 grammi e 60 euro in contanti ritenute provento dello spaccio. Era tutto nascosto in un sacchetto rinvenuto all’interno di una cassetta per contatori di energia elettrica chiusa a chiave che è stata aperta con le chiavi recuperate e presso l’abitazione dell’arrestato che è in attesa di giudizio.