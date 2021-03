​(FOTO) Oltre mezzo chilo di droga nel bagagliaio della macchina: 2 persone arrestate dai Carabinieri

Sono finiti in manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne e un 25enne di Pozzuoli, arrestati in Via Curzio Malaparte dai Carabinieri della stazione di Monteruscello.

I militari li hanno notati vicino all’auto di uno dei due con il bagagliaio aperto, in sosta in una zona isolata. Quando si sono avvicinati i due hanno provato a fuggire a piedi, ma senza alcun risultato. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 42 grammi di cocaina, 22 grammi di marijuana e 500 di hashish in cinque panetti. Nelle tasche anche denaro contante ritenuto provento illecito.

La droga, poi sequestrata, era nascosta nel bagagliaio dell’auto, nel vano della ruota di scorta. Entrambi ai domiciliari, attendono ora l’udienza di convalida.