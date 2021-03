Inseguono la vittima con sirena e lampeggianti ma è una rapina: Carabinieri arrestano 47enne

I Carabinieri della stazione di Volla hanno arrestato Gianluca Melluso, 47enne di casoria già noto alle ffoo in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Nola.

Melluso, ora in carcere, è ritenuto gravemente indiziato di una rapina commessa il 10 giugno 2020 lungo la Strada Provinciale 1 che collega Volla a Napoli.

A bordo di un’auto, insieme ad 1 complice non ancora identificato, il 47enne ha inseguito la vittima 39enne utilizzando lampeggianti e “sirena” simili a quelle in uso alle ff.oo. per costringerlo ad accostare. Gli ha puntato un fucile contro e gli ha portato via una borsa con all’interno 400 euro.

Dopo aver raccolto la denuncia della vittima, i carabinieri hanno analizzato le immagini di videosorveglianza presenti lungo il percorso dei rapinatori e rintracciato il veicolo, risultato in uso proprio a Melluso. L’arrestato, tradotto al carcere di Poggioreale, dovrà ora rispondere di rapina aggravata in concorso. Proseguono le indagini dei carabinieri per identificare il complice.