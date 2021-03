I campioni Fabio Cannavaro e Paolo Scutellaro ospiti di Sal Da Vinci a Koprifuoco 2.1

Due super ospiti sono attesi per la puntata del 23 marzo di Koprifuoco 2.1, il programma condotto da Sal Da Vinci su Canale 21 in onda alle ore 21, due campioni dello sport quali Fabio Cannavaro, allenatore ed ex calciatore già campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006 e Pallone d’Oro e Paolo Scutellaro, uno dei più titolati campioni di vela, più volte campione del mondo ed ex team manager di Mascalzone Latino.

Tema della serata sarà: lo sport.

Nel corso della serata non mancheranno le gag del nutrito cast composto da: Ciro Villano e Biagio Musella ; Ernesto Lama nel ruolo de “il Poeta Ernestofante”; Daniela Cenciotti nelle vesti de “La Professoressa”; Nouriza Talantbekova “Lintintin”; Silene Larissa Lopez da Cruz la modella capoverdiana; Carmine Bassolillo Ufo 33 (l’esperto del web) e Ciro Nardi, il barista e il duo Toc Toc , Esmeraldo e Angelo, che gireranno per le case alla ricerca di “nuovi talenti” da far esibire in tv (per partecipare: castingsaldavinci@gmail.com) . E le musiche dell’orchestra dal vivo, così composta: Maurizio Bosnia (pianoforte), Maurizio Fiordiliso (chitarra), Antonio Mambelli (percussioni), Gaetano Diodato (basso), Gianluca Mirra (batteria), Federica Celio (vocalist).

Koprifuoco 2.1 è un programma di Paolo Torino prodotto da Canale 21; autori: Sal Da Vinci, Mario Esposito, Mino Abbacuccio, Ciro Villano, Alessandro Dallari. Capo progetto Mario Esposito, direttore di produzione Martina Parisi, direttore della fotografia Stefano Mosca, regia Stefano Traditi.