Denise Pipitone, ‘Chi l’ha visto?’ annuncia novità

Chi l’ha visto, la storica trasmissione di Rai 3 sulle persone scomparse, ha annunciato che domani sera tratteranno il caso di Denise Pipitone di cui non si hanno notizie dall’1 settembre del 2004, quando sparì da davanti casa sua improvvisamente. Dopo 21 anni e molte indagini, in Russia è spuntata una 21enne che in alcuni tratti assomiglia a Piera Maggio, la madre di Denise che per anni ha continuato a cercarla, che dichiara di non conoscere la sua mamma e di esser stata trovata in un campo nel 2005, pochi mesi dopo la sparizione della piccola siciliana.