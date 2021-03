Covid a Sant’Arpino, contagi in salita: controlli Polizia Locale sul territorio

“I dati ricevuti dall’ASL ci dicono che oggi nel nostro comune abbiamo 101 positivi COVID di cui 47 sono maschi e 54 femmine. Continuano a salire. Vi esorto ad essere sempre prudenti e rispettare le norme anti covid”. E’ l’appello lanciato dal sindaco Giuseppe Dell’Aversana.

“Si comunica che nel pomeriggio di ieri 24 marzo gli uomini del comando di Polizia Locale sono scesi al gran completo in strada. Coordinati dal loro comandante il tenente Francesco Dell’Aversana e dal maresciallo capo Giuseppe d’Elia, con la presenza di tutti gli uomini disponibili, divisi in due squadre, hanno perlustrato in lungo e largo il paese per controlli anti covid. Sono state ispezionate tutte le attività commerciali aperte per verificare il rispetto delle disposizioni dei DPCM e la presenza nei negozi dei dispositivi per il lavaggio delle mani e per la misurazione della temperatura. Sono stati fatti anche dei posti di blocco e controllate le autovetture e le autocertificazioni dei passeggeri. Le due pattuglie hanno poi fatto anche controlli antiassembramento e verificato il rispetto dell’uso delle mascherine nella piazza e nelle strade principali del paese. Nel corso dei controlli suddetti sono stati elevati dei verbali. La funzione deterrente dei controlli è stata proficua ed inoltre sarà ripetuta nel corso della prossima settimana”.