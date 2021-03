Covid, in classe dopo Pasqua fino alla prima media e niente zone gialle

“Riapertura della scuola fino alla prima media”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa, spiegando che risponderà a domande sull’esito della cabina di regia e sul vertice Ue.

“La volontà complessiva era che, se ci fosse stato uno spazio, lo avremmo utilizzato per le scuole fino alla prima media. La scuola è un punto di contagio limitato solo in presenza di altre restrizioni. Ciò che è fonte di contagio è tutto ciò che avviene attorno alla scuola, quindi più si alza l’attività scolastica più aumentano le possibilità di contagio”.

Il presidente del Consiglio ha confermato, quindi, che si vaccinerà con AstraZeneca: “Non sono stato vaccinato. Mi vaccinerò spero la settimana prossima: ho fatto la prenotazione e sto aspettando che mi rispondano”.

Alla conferenza presente anche il ministro della Salute spiegando che il vaccino sul quale si sta puntando è “Reithera. Siamo fiduciosi che a partire dall’autunno possa essere a disposizione”.

Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. E’ l’orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covid sul nuovo decreto. Le misure dovrebbero essere in vigore fino a fine mese e l’unica novità dovrebbe riguardare il ritorno in classe fino alla prima media anche in zona rossa. Per il resto dovrebbero essere confermate tutte le restrizioni.