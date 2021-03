Covid in Campania, 30€ al giorno per i volontari della Protezione Civile

“Finalmente si dà dignità alla protezione civile che sarà stabilmente impiegata nelle attività connesse al contrasto del Covid al fianco dei Sindaci e delle autorità sanitarie del territorio. Il supporto che il Volontariato di Protezione Civile potrà assicurare alle ASL e Aziende nei Centri Vaccinali, oltre che alla logistica ed alle attività organizzative e di segreteria”. Così il consigliere regionale Giovanni Zannini nonché Presidente della VII Commissione Ambiente e Protezione civile.

“Il loro compito sarà quello nella regolazione flussi e distanze di sicurezza dell’utenza in ingresso ed in uscita; accompagnamento dei disabili, categorie fragili o persone anziane lungo i percorsi vaccinali; distribuzione della modulistica del consenso informato ai cittadini da sottoporre a vaccinazione; quant’altro rientrante nelle attività di informazione ed assistenza alla popolazione, propria del volontariato di protezione civile. Saranno rimborsale: le spese di viaggio (carburante e pedaggio autostradale nonchè le spese per spostamento con mezzi pubblici); · le spese per la consumazione dei pasti nel limite massimo di 15,00 euro per pasto con un limite massimo di 30,00 euro giornalieri per volontario. Sarà, inoltre, garantita la copertura assicurativa integrata dei volontari i nominativi dei quali dovranno essere inviati con cadenza settimanale all’indirizzo email: funzione.volontariato@protezionecivile.it“.