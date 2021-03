Anziani positivi al Covid abbandonati dalle badanti: ‘salvati’ dalla Croce Rossa

In serata, i Volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Casal di Principe si sono fatti carico di dare risposta ad una richiesta di aiuto. Una famiglia del territorio, con soli anziani e disabili purtroppo colpita dal covid, necessitava dell’aiuto fisico e materiale per poter almeno essere messi a letto, in seguito al fatto che le badanti sono andate via in seguito alla notizia della positività al covid-19.





“I nostri ragazzi – fanno sapere dal comitato – hanno dato il supporto richiesto, e constatando la necessità anche di un letto ospedaliero, hanno provveduto a fornirlo al fine di ottimizzare l’assistenza verso queste persone altrimenti in grave difficoltà. Ne approfittiamo per ribadire l’appello all’attenzione ed al buonsenso, questo virus non è uno scherzo e putroppo sta ritornando con prepotenza in questa terza ondata. Invitiamo tutti al rispetto della distanza e delle disposizioni delle autorità affinchè non si verifichino situazioni cosí gravi che hanno una notevole complessità di gestione. Un grazie infinito ai nostri Volontari che, con enorme Umanità, hanno fornito l’assistenza necessaria”.