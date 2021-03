Covid a Trentola Ducenta, Apicella chiede più senso di responsabilità ai suoi concittadini

“Carissimi Cittadine e Cittadini di Trentola Ducenta, purtroppo dobbiamo registrare negli ultimi giorni, un notevole incremento dei contagi nella nostra città. Il numero di concittadini che hanno contratto il virus è salito in maniera vertiginosa. Ad oggi ne contiamo 81. La velocità con cui il contagio si sta allargando rappresenta un dato di forte preoccupazione, la terza ondata è già partita e le varianti del virus lo rendono molto più facilmente trasmissibile”. Così il sindaco Apicella.

“Siamo all’inizio di una nuova e difficile fase dell’emergenza sanitaria a fronte della quale il Governo ha introdotto nuove misure restrittive, che tornano a limitare alcune libertà e comportamenti dei cittadini. Tutto questo, alla luce dell’entrata in vigore sul territorio regionale delle restrizioni previste per la zona rossa nonché dell’ultima ordinanza del governatore della Campania che impone la chiusura di parchi, ville comunali, giardini pubblici e piazze, vieta lo svolgimento di mercati e fiere e introduce ulteriori limitazioni alla mobilità e alla socialità, ci impone più che mai di tenere alta l’attenzione e di attenerci a quelle regole sociali e di igiene che possono impedire il dilagare del virus anche nella nostra comunità. Per questa ragione, anche per il weekend che sta iniziando, rinnoviamo l’invito a tutti i cittadini a rispettare le norme rimanendo a casa e limitando ai soli casi indispensabili le uscite. Si raccomanda di evitare le occasioni di contatto con persone che non appartengono al proprio nucleo familiare. La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine continuano la loro opera di vigilanza e prevenzione sul territorio. Insieme alla Protezione civile ci stiamo attivando per potenziare tutte le operazioni di assistenza alla popolazione, in particolare ai soggetti positivi e a coloro che si trovano in quarantena, e di controllo del territorio. Sono certo che il buon senso e la responsabilità di tutti saranno ancora una volta fondamentali per scongiurare ogni pericolo”.