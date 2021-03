Controlli dei Carabinieri a Torre del Greco, Ercolano e Qualiano

I Carabinieri del Nucleo Operativo Tutela del Lavoro di Napoli insieme a quelli della Stazione di Torre del Greco Capoluogo hanno ispezionato e sottoposto a controllo un cantiere edile della città che stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione del tetto e rifacimento della facciata di un palazzo di via Giovanni XXIII. I militari dell’Arma hanno accertato diverse violazioni penali da parte della società edile ed hanno anche sorpreso sei dipendenti che stavano lavorando “in nero”. Uno dei dipendenti percepiva, tra l’altro, il “reddito di cittadinanza” e per questo motivo è stato segnalato all’INPS per la sospensione del beneficio. Sanzioni anche per il mancato rispetto della normativa anti-contagio. I ponteggi sono stati sequestrati e l’attività è stata sospesa fino a quando il legale rappresentante della ditta – denunciato a piede libero – non avrà provveduto a regolarizzare le violazioni contestate. L’importo complessivo delle sanzioni è di circa 200mila euro.

Nella tarda serata di ieri, a Qualiano, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto tre persone, un 33enne, un 37enne e un 52enne, in quanto trovati in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di uno dei tre, di 3 chili di hashish e 2 chili di marijuana. Parte della sostanza stupefacente era stata abilmente occultata in un doppiofondo ricavato in un mobile della cucina. Nel corso delle attività di perquisizione, estese anche ad un’altra abitazione, sono stati inoltre sequestrati 26 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio, e un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti in carcere in attesa di giudizio.

I Carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio una 41enne del posto. I militari, dopo dei mirati servizi anti-droga, hanno perquisito l’abitazione della donna incensurata. Durante le operazioni, sono stati rivenuti e sequestrati 6 panetti di hashish per un peso complessivo di 600 grammi. La donna è stata dichiarata in arresto e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.