Comunali SMCV, Di Gennaro a sostegno della Santillo

Le elezioni sono state rinviate ma la voglia di progettare, aggregare e crescere non passa. Infatti, la consigliera provinciale Gabriella Santillo non demorde e continua a lavorare per la costruzione della squadra che la accompagnerà alle prossime amministrative.

È di poche ore fa la notizia di una nuova candidatura a suo sostegno: si tratta di Luigi di Gennaro, esponente del mondo dello spettacolo (altro settore completamente dimenticato e martoriato dal governo PD-5stelle). Di Gennaro è un maestro di ballo, ballerino professionista e titolare, con la moglie Teresa di Palma, di una nota scuola di danza sammaritana.

Ha già collaborato in passato con la consigliera provinciale per eventi di moda e spettacolo; da allora, il loro rapporto di stima si è consolidato attraverso il desiderio comune di realizzare eventi di promozione territoriale a Santa Maria Capua Vetere.

“Fratelli d’Italia – dichiara Di Gennaro – è l’unica realtà politica che si è battuta e che si batte, da quando la pandemia è entrata a far parte delle nostre vite, per dare voce al mondo dello sport e alle tante attività completamente dimenticate dal disastroso governo Conte.”

Di Gennaro sente la necessità, da uomo di destra, di ribadire che è arrivato il momento di mettersi in gioco abbandonando la paura, tipica di chi svolge attività imprenditoriali, di schierarsi durante le amministrative.