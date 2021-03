Come fare una donazione online?

Le Onlus ogni giorno offrono aiuto in situazioni di particolare emergenza, in Italia e nel resto del mondo. Abbiamo visto che anche nel nostro Paese può essere necessario un aiuto extra, laddove le istituzioni non sono in grado di soddisfare tutti i bisogni dei cittadini. Le problematiche di tipo sanitario, o correlate a guerre e catastrofi naturali sono purtroppo all’ordine del giorno. Chiunque può fare la sua parte, donando ciò che può, anche attraverso internet.

Come si effettuano donazioni online

Non è difficile comprendere come fare donazioni e non è necessario essere muniti di metodi di pagamento elettronici. Solitamente infatti le Onlus e le ONG accettano donazioni di qualsiasi genere, con pagamento attraverso conto corrente postale, bonifico bancario o anche tramite la spedizione di un assegno per posta ordinaria. È chiaro che è molto più comodo e pratico approfittare dei metodi elettronici, soprattutto attraverso il sito della singola associazione o ente, per le donazioni online. Sono infatti numerose le associazioni senza scopo di lucro, che accettano donazioni anche con carta di credito o di debito, che si possono inviare tramite la rete. Per farlo è sufficiente scegliere l’associazione che si preferisce, andare sul sito e cliccare sulla pagina dedicata alle donazioni Italia, in modo da offrire il proprio contributo economico.

Che tipologia di donazioni

Se anche tu fai donazioni abitualmente sai che le modalità sono varie. Anche qui, non serve essere degli esperti di internet, ma neppure avere a disposizione cifre elevatissime. In linea generale si può fare una donazione online anche di pochi euro, per una singola volta o anche in modo ricorrente. È sufficiente accedere all’area donatori del singolo ente o dell’associazione cui si vuole devolvere del denaro per selezionare la modalità preferita, inserendo la cifra da offrire. Per quanto riguarda i pagamenti ricorrenti, mensili o annuali, è sufficiente inserirli una singola volta, saranno automaticamente ripetuti nel corso del tempo. Il sistema di pagamento da indicare è solitamente la carta di credito, ma ci sono ONG che accettano donazioni anche indicando il codice IBAN del proprio conto corrente, oppure si possono fare donazioni con PayPal o con Satispay o specifiche app. La scelta del metodo di pagamento è perfettamente visualizzata sul sito che si utilizza. Un altro metodo per offrire una donazione a questo tipo di organizzazioni è attraverso l’offerta del 5×1000, una piccola percentuale della tassazione che già si versa annualmente.

Le donazioni online a Medici Senza Frontiere

MSF propone vari metodi per appoggiare la propria attività, in Italia e all’estero. Come avviene per molte altre Onlus è possibile fare donazioni direttamente dalla pagina del sito di MSF dedicata ai donatori. Una particolare modalità di sostegno è la donazione in memoria di una persona cara, per fare un gesto utile in momenti di sconforto e di dolore. Ogni donatore riceve mensilmente aggiornamenti sull’attività della ONLUS, in modo da poter comprendere al meglio come sono spesi i fondi ricevuti dai sostenitori. Anche MSF consente di fare donazioni una tantum, così come di avviare le donazioni ricorrenti; ricordiamo che i fondi elargiti a ONLUS, ONG e a opere di bene in senso generico sono deducibili dalla tassazione annuale, per un massimo del 10% del reddito annuo complessivo dichiarato.