Cesa. Voucher farmaceutici, defibrillatori e giostrine: così saranno spesi i fondi del CISS

Il finanziamento ottenuto dal Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari (Ciss) servirà ad erogare voucher farmaceutici, ma anche ad acquistare defibrillatori e nuove giostrine. La somma complessiva ricevuta è di 12 mila euro.

“L’importo di 5 mila euro sarà destinato alla distribuzione dei buoni farmaceutici – ricorda il vice sindaco Giusy Guarino, con delega ai servizi sociali – Sensibili alle problematiche della cittadinanza, in un’ottica di solidarietà verso le famiglie in difficoltà ed economicamente più svantaggiate, si rinnova questo progetto”.

Per partecipare al bando è necessario essere residenti a Cesa, avere una dichiarazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore ad € 6.000,00 ed una certificazione del medico curante attestante l’utilizzo di farmaci, medicamenti o presidi farmacologici o parafarmacologici il cui costo non sia coperto del servizio nazionale. Ad ogni nucleo familiare non potrà essere assegnato più di 5 voucher farmaceutici per il valore di 10 euro ciascuno.

Sarà cura dell’Ufficio Politiche Sociali, stilare la graduatoria con l’elenco degli ammessi A parità di punteggio si darà la precedenza in graduatoria al richiedente con minor reddito ISEE e, in caso di ulteriori parità, al richiedente più anziano d’età. La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto, disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Cesa www.comune.cesa.ce.it.. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio di Protocollo entro e non oltre il termine perentorio del giorno venerdì 02/04/2021 alle ore 12.00.

“L’altra parte del finanziamento ricevuto- conclude l’assessore Guarino –sarà utilizzato per l’acquisto di defibrillatori, da posizionare, nei punti più importanti del paese e di giostrine per i bambini nel parco giochi”.