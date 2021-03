Cesa. Nota “fantasma” del Prefetto, UpC: “La minoranza non ha ricevuto nulla”

“Abbiamo atteso 24 ore prima di replicare ad un articolo pubblicato da una testata on line, (con un collaboratore molto vicino al sindaco) ma dopo richieste agli uffici preposti e controlli delle pec istituzionali, i consiglieri di minoranza non sono a conoscenza di questa fantomatica nota del Prefetto a loro indirizzata. Dai virgolettati riportati nell’articolo non sembra affatto un richiamo, ma solo una delucidazione su delle richieste che erano state avanzate”. Lo scrive in una nota, il gruppo consiliare Uniti per Cesa formato dai consiglieri comunali Ernesto Ferrante, Amelia Bortone, Carmine Alma e Paola Verde.

“La cosa alquanto singolare è che questa nota sia nelle mani di una testata giornalistica on line (sarà stata ricevuta sottobanco o sopra la scrivania dello studio?) ma nessuno dei consiglieri di minoranza l’ha ricevuta né tramite l’ufficio protocollo del Comune né direttamente dalla Prefettura, ed è altrettanto strano che invece la nota di “richiamo” inviata dal Prefetto al Sindaco non abbia avuto la stessa rilevanza mediatica. Attendiamo di ricevere integralmente la nota al momento “fantasma” per leggere integralmente quanto riportato e scongiurare l’ipotesi che sia una “bacchetta” creata ad arte”.