Castel Volturno. Delibera di giunta per la tutela della bufala mediterranea italiana in Terra di Lavoro

L’amministrazione comunale della città di Castel Volturno, guidata dal sindaco Luigi Petrella, ha approvato una delibera di giunta avente ad oggetto la tutela della bufala mediterranea italiana in Terra di Lavoro, la tutela del lavoro e della biodiversità delle produzioni zootecniche del territorio casertano. Si tratta in pratica di una formale istanza indirizzata al presidente del Consiglio dei Ministri, al ministro della Salute e al presidente della giunta regionale della Campania per l’applicazione di speciali misure a tutela dell’intera filiera.

“La nostra amministrazione è in prima linea per la tutela dell’intero comparto bufalino che rappresenta un vero e proprio volano per l’economia dell’intero territorio. Faremo tutto il possibile affinché vengano applicate misure consone al rilancio dell’intero comparto”. In questo modo è intervenuto l’assessore della Lega Salvini Premier, Cristina D’Ausilio promotrice dell’iniziativa di concerto con l’intero gruppo consiliare formato dai consiglieri, Giuseppe Daria, Sonia Grieco e Antonio Luise e d’accordo con l’altro assessore della Lega Antonella Carusone, unitamente all’intera giunta municipale.