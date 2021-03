Caso vaccino AstraZeneca, sequestri del Nas in tutta Italia

In tutta Italia sequestri da parte dei carabinieri dei Nas delle dosi del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 bloccato da Aifa in seguito ad una morte sospetta in Italia e ad alcune segnalazioni in Europa. Dosi di questo lotto sono state distribuite in tutta Italia.

Anche a Napoli i Carabinieri del Nas si sono recati nei padiglioni della Mostra d’Oltremare della città, dove è stato allestito il centro per la vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2 per sequestrare una partita di vaccini facente parte del lotto bloccato da Aifa. I militari si sono presentati ai varchi e dopo essersi fatti riconoscere sono entrati per acquisire le dosi del lotto. Intanto l’Unità di Crisi della Regiona Campania ha avviato una serie di controlli sui vaccinati rientrati nel lotto segnalato.

(ANSA)