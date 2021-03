Caso Astrazeneca, dalle prenotazioni disdette ai messaggi ‘evitare la seconda dose’

Aumenta con il passare delle ore la psicosi dopo i tre casi sospetti dovuti alla morte di persone che da poco si erano vaccinate con il siero di AstraZeneca.

Sotto osservazione c’è in particolare il lotto con la sigla ABV2856, che riguarda complessivamente 500mila dosi (commercializzate sia in Italia che in Europa), di cui è stata ora sequestrata dai Nas, in tutta Italia, la parte non ancora utilizzata. Quella partita di vaccini era stata destinata in gran parte a personale scolastico e forze dell’ordine ma dopo la notizia dello stop disposto dall’Agenzia italiana del farmaco i centralini di Asl e centri vaccinali in tutta Italia sono stati subissati da centinaia di telefonate: qualcuno ha chiesto semplici informazioni altri hanno disdettp la prenotazione per vaccinarsi.

Intanto in Campania, è partito il tam tam via messenger dove sui gruppi di chat dei prof di varie scuole il messaggio più frequente è “evitare la seconda dose”.

(ANSA)