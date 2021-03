Caserta. Del Gaudio: “L’Ente spende circa 9500€ al giorno per non apportare alcuna miglioria alla comunità”

«E’ stato un marzo ‘florido’ per il Comune di Caserta: nei primi venticinque giorni sono stati spesi 237732,97 euro tra incarichi professionali ed affidamenti diretti, il peccato è che di tutta questa operosità non se ne sia accorto nessuno. Alla vigilia di Pasqua, spulciando gli atti del Comune, vediamo che l’ente ha speso in media 9509,32 euro al giorno per non apportare alcuna miglioria visibile alla nostra comunità». Lo dichiara il candidato sindaco Pio Del Gaudio.

«Il calcolo, ovviamente, è da ritenersi ampiamente per difetto, dal momento che, sicuramente, mi saranno sfuggite altre spese fatte in questo mese opulento per l’ente. Per far capire alla cittadinanza di cosa stiamo parlando, pubblico la specifica delle somme spese n modo che tutti possano farsi un’idea di come questa amministrazione impieghi le risorse della comunità. Ecco il prospetto: Puc supporto attività di programmazione 49389 euro (determine 453 e 356), scuole lavori urgenti 52523,97 euro (determine 382 e 448), cimiteri proroga servizi assistenza cimiteriale Casolla 20460 euro (determina 424), incarichi legali 11600 euro, vigilanza caserma Sacchi 7930 euro (determina 426), buche lavori urgenti 83400 euro (determine 386, 451, 420, 449), manutenzione immobili comunali 12430 euro (determina 450). Il silenzio e la responsabilità che si debbono in questo periodo di pandemia devono imporre anche una riflessione su come si spendono le nostre risorse. Il prospetto dimostra, infatti, come non ci sia alcuna visione di insieme e di prospettiva della città. Le strade sono un colabrodo eppure anziché immaginare una progettualità di lungo respiro si prosegue con affidamenti diretti per mettere pezze e rattoppi. Il risultato è che la cura è peggiore del male… Con la crisi sociale che il Covid ha portato, con la seconda Pasqua di restrizioni, e non intendo in termini di mobilità, ma di possibilità economiche, fa male al cuore leggere queste cifre… Da revisore dei conti evidenzio che senza avere ancora approvato il bilancio di previsione, la Giunta ha approvato due delibere di utilizzo di anticipazioni dal fondo di riserva ordinario non rispettando ,a mio giudizio, la normativa che obbliga all’approvazione preventiva del bilancio di previsione( su questo tema ha chiesto spiegazioni formali il Consigliere Desiderio) . Le delibere sono la 12 (poi annullata) e la 17 in vigore».