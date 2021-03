Bitcoin: ecco cosa sono, come funzionano e come si vendono

Anche se vendere Bitcoin è meno facile rispetto al suo acquisto, le modalità da usare sono più o meno le stesse.

Ad esempio si può scegliere di vendere in rete tramite servizio exchange, peer-to-peer o scambi diretti, oppure tramite ATM con servizio bancomat Bitcoin.

Vendita in rete

Attenzione ciò non significa che tutti gli ATM hanno questa funzione, soprattutto perché Bitcoin non è legale in tutto il mondo e gli ATM per questa criptovaluta sono stati creati solo per questi tipi di operazione. Fra tutte le opzioni comunque, al giorno d’oggi la scelta più conveniente è ancora la piattaforma exchange, nonostante presenti ancora numerosi svantaggi da organizzare e definire. Si sa che il mondo della criptovaluta è un mondo ancora in pieno sviluppo, non completamente accettato dagli investitori “normali” che credono sia questa un’attività troppo rischiosa senza alcuna garanzia data al 100%.

Il procedimento per vendere Bitcoin su di una piattaforma exchange è uguale al suo processo d’acquisto, cioè, dopo aver scelto la blockchain a cui si è interessati, bisognerà fare un’iscrizione e inserire i dati bancari che saranno soggetti poi a verifica.

L’inserimento dei propri dati bancari è uno degli svantaggi presenti in questo sistema in quanto bisognerà dare delle informazioni personali e nel caso di attacco hacker, ad esempio, il proprio conto sarebbe a rischio.

Dopo aver fatto questo processo bisognerà fare la propria offerta di vendita e sarà l’exchange stesso a completare la transazione. Da qui ne deriva un altro degli svantaggi: i tempi delle transazioni a volte risultano essere davvero lunghe e non tutte le banche, visto che una volta che il guadagno viene accreditato sull’account, bisogna passarlo direttamente sul proprio conto bancario, accettano delle transazioni in cui i guadagni sono dati dalla BItcoin o da un’altra criptovaluta, soprattutto se Bitcoin non fosse legale nel paese da cui si opera.

In più bisogna capire come ritirare i fondi ricevuti una volta che la transazione è andata a buon fine. Ad oggi quello più utilizzato è il bonifico bancario, ma alcune piattaforme hanno iniziato, negli ultimi tempi, ad accettare anche carte di credito o debito. Ciascun metodo presenta comunque dei pro e dei contro, ed è bene fare molta attenzione prima di scegliere quale metodo si voglia utilizzare.

C’è anche la possibilità del “wallet” per la vendita di Bitcoin su piattaforma exchange ma non sono molto sicuri e risultano essere anche facilmente attaccabili.

Tra le varie comunque, specifica per questa criptovaluta, si può fare affidamento a Bitcoin Prime piattaforma, che è indicata anche per i trader alle prime armi.

Come già detto prima, un’altra forma per vendere Bitcoin è quello dello scambio diretto in rete che comunque si associa ad un exchange che farà però solo da tramite tra il venditore e il compratore. Anche in questo caso i tempi sono piuttosto lunghi e dispendiosi.

Per quanto riguarda il mondo della rete, c’è anche il sistema peer-to-peer che è un sistema di recente nascita per la vendita Bitcoin. Qui non si verifica nessuno scambio diretto come per l’altro sistema, ma fa solo in modo che delle persone si incontrino nel caso di bisogni complementari.

Vendita di persona

Mettendo da parte il mondo della rete, come abbiamo già detto ci sono altri metodi, il bancomat di cui abbiamo già parlato o ad esempio la vendita di persona.

La vendita di persona è facile e veloce se la persona interessata è già una persona conosciuta, perché basterà che l’acquirente abbia un codice QR da cui fare la scansione e i contanti saranno dati direttamente sul posto.

Il discorso diventa più complicato invece quando lo scambio di persona viene fatto con degli sconosciuti: i tempi diventano ovviamente lunghi perché bisognerà negoziare su vari fattori come ad esempio il prezzo, il posto dove ci si incontrerà e soprattutto l’affidabilità della persona che sta dall’altro lato. C’è però anche da dire che questa forma fa in modo che la vendita di Bitcoin resti totalmente anonima. Si consiglia comunque di considerare tutti gli aspetti prima di incontrare qualcuno di sconosciuto per queste transazioni.