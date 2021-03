Basket. Napoli batte Rieti in trasferta

Vittoria in trasferta per la Gevi Napoli Basket che, nella gara valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A2, si impone sulla Kienergia Rieti per 82-74 . Il miglior realizzatore è Parks , con 20 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra anche Lombardi e Marini, 12 punti per loro, cosi come Josh Mayo, 10, con due triple nell’ultimo quarto.

Gli azzurri, attesi dalla Coppa Italia, confermano cosi il buon momento in vista della seconda e decisiva parte di stagione.

Coach Sacripanti schiera in quintetto Mayo, Marini, Parks, Lombardi e Zerini, la formazione laziale, falcidiata da infortuni e problemi dovuti al Covid, parte con Sanguinetti, Piccoli, Frizzarin, Taylor e Ponziani.

Il primo canestro della partita è di Eric Lombardi, per Rieti realizza Piccoli. Ritmi abbastanza bassi, dopo cinque minuti siamo sul 9-9. Cinque punti consecutivi di Parks riportano Napoli avanti. Coach Sacripanti fa ricorso alla panchina, entrano Uglietti, Sandri, Monaldi e Iannuzzi. Si segna poco, Lombardi in contropiede sigla il 13-9 dopo otto minuti di gioco.Capitan Monaldi va a segno da tre punti,Taylor risponde da sotto. Si va al primo intervallo sul 18-13 Gevi.

Buona partenza di Rieti nel secondo quarto con Taylor, risponde Monaldi dalla media, Piccoli accorcia a -2, Sanguinetti impatta a quota 20. Uglietti riporta avanti la Gevi , Sabatino risponde in entrata. Primi punti per Josh Mayo, Sandri va in contropiede, Nonkovic segna il 26-26. La squadra di casa torna in vantaggio con Ponziani, ma arriva il 5-0 di break azzurro con la tripla di Parks, Sanguinetti va con il 31-31. Il finale di quarto è tutto per Parks che segna i punti che valgono il vantaggio azzurro sul 35-31.

Equilibrio che continua anche ad inizio terzo quarto, Lombardi, con quattro punti consecutivi porta gli azzurri sul +8, Marini segna il canestro del 45-35 che costringe Rossi al time-out. A metà quarto siamo sul 47-38 dopo la tripla di Taylor, Marini va ancora a segno dalla media. La difesa degli azzurri funziona, Monaldi segna dalla lunga distanza. Nel finale di quarto pochi i punti a segno. Si va all’ultimo intervallo sul 60-45 Gevi con i liberi di Parks.

Rieti inizia con un 5-0 di parziale interrotto dalla tripla di Mayo, Uglietti realizza in contropiede il nuovo +15, la squadra di casa non molla e segna con Piccoli ma è ancora Josh Mayo, dall’angolo a ristabilire le distanze. La bomba di Sabatino riporta Rieti a -10, Sanguinetti in entrata per il -8, Iannuzzi segna dalla media. La Kienergia ci prova con grande generosità ma il canestro in contropiede di Parks, chiude di fatto la contesa sul +12. Il match si chiude sul 82-74 per gli azzurri che si impongono contro una Rieti che ha lottato per tutti i 40 minuti.

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo venerdi prossimo, 2 aprile alle ore 12:00, nel match che inaugurerà la Final Eight di Coppa Italia. Sul parquet di Cervia, nella gara valevole per i quarti di finale, gli azzurri affronteranno l’AgriBertocchi Orzinuovi.

KiEnergia Rieti-Gevi Napoli Basket 74-82 (13-18;31-35;45-60)

KiEnergia Rieti: Frizzarin, Sanguinetti 12, Sabatino 10, Ponziani 16, Taylor 16, Piccoli 16, Nonkovic 4, Buccini, Imperatori. All.Rossi.

Gevi Napoli Basket: Zerini 4, Iannuzzi 8, Klacar , Parks 20, Sandri 4,Marini 12, Mayo 10, Uglietti 4, Lombardi 12, Monaldi 8. All. Sacripanti.

Dichiarazione Coach Sacripanti: “E’ stata una partita molto dura, Rieti è stata brava nell’avere uno spirito guerriero fino all’ultimo secondo giocando una bellissima gara, giocando in attacco con grande fluidità. Questo non ci ha concesso di fare un match di riposo prima delle Final Eight di Coppa Italia, dovendo lottare fino in fondo in una sfida molto aggressiva. I ragazzi son stati bravi a mantenere la concentrazione in una partita che non aveva valore di classifica per noi. Non era facile avere il giusto atteggiamento. Da domani potremo pensare alla Coppa Italia. La prima gara sarà contro Orzinuovi. Vedremo se saremo bravi a mantenere alta l’intensità in una partita che si giocherà in orario strano come quello delle 12,00.”

La gara KiEnergia Rieti-Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.