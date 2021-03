Aversa. Servizio 118 senza medico, Cannavale: “Sindaco, se ci sei batti un colpo”

“Mi giunge notizia che a decorrere dal 1° aprile, il servizio di emergenza sanitaria territoriale del 118 del distretto sanitario di Aversa, sarà attivo senza la presenza di un medico specializzato a bordo, possibile che un servizio di vitale importanza, venga garantito con a bordo, solo con un autista e l’infermiere? Mi spiegate a che serve chiamare il 118 se il medico non c’è? Possibile che la maggiore autorità sanitaria (Sindaco) sul territorio, non sia a conoscenza di un provvedimento che danneggia il comune più importante di tutto l’agro aversano se non di tutta la provincia di Caserta?”. E’ la preoccupazione espressa, in una nota stampa, da Pino Cannavale, esponente di Fratelli d’Italia ad Aversa.

“Se è vero tutto ciò, ad Aversa stiamo veramente messi male. Si parla tanto della politica che serve, ma nei fatti reali, sotto i nostri occhi, vediamo la politica che non serve. Possibile che Caserta esce anche con un rianimatore a bordo e le ambulanze dell’agro aversano dispongano del medico a bordo, mentre ad Aversa, le nostre escono con autista e infermiere? Tutti i medici che stavano al 118, che fine hanno fatto? Non mi dite che li avete messi negli uffici, per farli stare più comodi e meno impegnati, mentre il servizio viene garantito dal personale volontario e da dipendenti di un’azienda privata e se serve il medico, sul territorio aversano, ci viene inviato un medico dislocato in postazioni di altri comuni. Sindaco, se ci sei batti un colpo”.