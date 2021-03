Aversa. Attivata raccolta abiti usati, nei prossimi giorni quella per oli esausti: continua battaglia contro sversamento abusivo

“Stiamo attivando tutti i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con i servizi accessori. È stata attivata la raccolta abiti usati e tra pochi giorni sarà attivata quella per gli oli vegetali esausti”. Lo annuncia l’assessore alle politiche ambientali Elena Caterino.

Sono stati installati i cassonetti stradali antintrusione per la raccolta degli abiti usati in tutta la città. ecco il modo corretto per conferire:

Gli indumenti usati devono essere depositati in buste ben chiuse nell’apposito contenitore stradale, questo semplice gesto di raccolta permetterà il recupero di materia prima altrimenti inutilizzabile;

Cosa differenziare: Abiti, borse, tende, scarpe appaiate, cappelli, coperte, biancheria, maglieria ed altri accessori tessili;

Importanti indicazioni: È severamente vietato abbandonare gli indumenti per strada o in prossimità dei cassonetti per la raccolta degli stessi. La normativa informa che le buste lasciate a terra in prossimità dei contenitori sono da considerarsi materiali non riciclabili perché abbandonati;

Si informa l’utenza che i siti nei quali sono stati installati i cassonetti, sono controllati h24 ;

Ecco la mappa dei punti: 1. Via Santa Lucia (ASL); 2. Via Gramsci (pressi Ospedale Moscati); 3. Via Madonna dell’Olio (altezza rotonda e standard comunale); 4. Viale Kennedy presso Piazzale ponte di ferro (altezza scuola primaria e secondaria di primo grado “De Curtis”); 5. Viale della Libertà (pressi Farmacia Internazionale); 6. Piazza Papa Giovanni XXIII (altezza archivio comunale – area ACER): 7. Piazza della Concordia (area ACER); 8. Via San Lorenzo (parcheggio Stadio comunale); 9. Viale Europa (presso area parcheggio Istituto Tecnico per Geometri Andreozzi e Liceo scientifico Siani); 10. Viale Europa (altezza standard parcheggio Poste Italiane); 11. Via Petrarca (Piazzale Igloo e Liceo Artistico succursale “Giordano” al confine con il Comune di Carinaro); 12. Parco Pozzi (lato salita parcheggio vicino isola ecologica interrata); 13. Via dell’Archeologia (altezza Farmacia Lauro); 14. Via Madonna dell’Olio (altezza centro smistamento Poste Italiane al confine con il Comune di Gricignano d’Aversa); 15. Via De Chirico (pressi Poste Italiane); 16. Via Riverso (presso parcheggio di fronte alla Scuola Secondaria di primo grado “D. Cimarosa”); 17. Via Salvo D’Acquisto (parcheggio Palazzetto dello Sport Pala Jacazzi); 18. Piazza Marconi (area parcheggio); 19. Piazza Crispi (area parcheggio SUAP); 20. Piazza San Nicola (Piazza Santulli).