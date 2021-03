Aversa. La maggioranza fa quadrato attorno al sindaco Golia

“I consiglieri comunali che sostengono l’amministrazione comunale del sindaco Alfonso Golia, ancora una volta, stigmatizzano l’atteggiamento finalizzato solo ad una campagna denigratoria volta ad ottenere qualche “like” sui social, di alcuni esponenti politici locali di minoranza. La nuova maggioranza che si è formata in consiglio comunale, dopo l’approvazione del riequilibrio di bilancio il 23 dicembre 2020, non ha alcuna intenzione di sottrarre tempo ed energie all’attività amministrativa, da sempre tesa ad un miglioramento dell’ azione politica, ne’ tantomeno litigare sul l’imminente nuova configurazione dell’esecutivo”. Così in una nota i consiglieri comunali di maggioranza Roberto Romano, Giovanni Innocenti, Olga Diana, Francesco Sagliocco, Marco Girone, Pasquale Fiorenzano, Erika Alma,

Vincenzo Angelino, Mimmo Menale, Antonio Andreozzi, Paolo Cesaro e Mariano Scuotri.

“Iil sindaco e’ stato come sempre chiaro: si procederà ad una ricomposizione della giunta in brevissimo tempo, subito dopo l’approvazione del bilancio di previsione, quindi come ulteriore tempo prorogato, entro il 30 aprile prossimo.

Ad oggi si è concentrati solo ed esclusivamente ad elaborare un documento contabile, teso al rilancio dell’azione amministrativa. La discussione tra i gruppi e il sindaco si è fatta e conclusa in un unica riunione durata poche ore. Speriamo di non dover ritornare sulla questione che poco interessa i cittadini, nella speranza che anche i consiglieri comunali di minoranza facciano lo stesso”.