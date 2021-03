Aversa. Golia ‘bacchetta’ Romano

“Leggendo il comunicato del pentastellato Romano, una riflessione nasce spontanea: è entrato nella 3ª fase della sua carriera politica”. Così il consigliere comunale di minoranza, Gianluca Golia.

“La prima era quando, appena entrato in consiglio comunale come opposizione, non lesinava critiche, anche molto aspre alla “vecchia maggioranza”, addirittura definendola “incapace di intendere e di volere”; successivamente, dopo essere stato folgorato e pervaso dal senso di “moderata responsabilità” e passato in maggioranza, iniziava la sua 2ª fase, nella quale sosteneva che la “nuova maggioranza” purtroppo pagava lo scotto delle vecchie amministrazioni; oggi invece è nella 3ª fase, dove, superata la storia delle vecchie amministrazioni che non facevano funzionare la macchina amministrativa, paventa la presenza di qualche “anima nera” che artatamente blocca gli uffici comunali e quindi la macchina amministrativa. A me sembra davvero che si sia perso il vero senso di responsabilità e che, a dispetto di qualche comunicato social, di qualche piantina e di qualche ordinanza flop, ad Aversa manca una concreta serietà amministrativa, caratterizzata principalmente da una programmazione seria e lungimirante. Resto in attesa delle prossime fasi politiche del caro consigliere Romano e della sua maggioranza”.