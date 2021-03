Aversa. Reinserimento detenuti nel lavoro e sociale: incontro Comune – amministrazione penitenziaria

Passo in avanti verso la definizione del protocollo attuativo per il progetto “Mi riscatto per il futuro” d’intesa tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, Casa di reclusione “Filippo Saporito”, Ministero della Giustizia Tribunale di Sorveglianza di Napoli, Garante regionale delle persone private della libertà personale, e il comune di Aversa.

Il tavolo operativo si è confrontato sulle attività da far svolgere a detenuti e internati sul territorio comunale. Aversa ha individuato una serie di aree fondamentali, che oggi sono in sofferenza, come la manutenzione del verde, della segnaletica stradale, dell’arredo urbano. I detenuti, inoltre, grazie a un progetto regionale ordineranno l’archivio dell’ex Opg tenendo viva la memoria di quel luogo, legato indissolubilmente alla storia della città.

“L’obiettivo – fa sapere il sindaco Golia – è partire il prima possibile per concretizzare questo percorso comune volto alla promozione di opportunità di inserimento lavorativo per i detenuti. È un progetto importante per i singoli, per la comunità, per le istituzioni che fanno rete”.