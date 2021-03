Aversa. Dello Iacono: “Rimpasto per dare ‘ristoro’ ai ‘salvatori della Patria’: programma elettorale finito nel cassetto”

“Oggi si chiama “responsabilità”, un tempo si chiamava Cencelli: la nuova maggioranza ha presentato il conto al sindaco di Aversa e lui, senza batter ciglio, è pronto ad onorarlo. L’unica cosa che il primo cittadino è riuscito ad ottenere è che, si approvi un secondo bilancio prima di mettere mano alla riorganizzazione dell’esecutivo, una sorta di “scampolo” come si fa quando si va a fare la spesa al mercato… Ora mi chiedo: se la giunta era così efficace ed operativa che senso ha cambiarla? Perché andare a sostituire assessori se erano così efficienti? Quando Italia Viva ha posto un problema di operatività della giunta, mai si è sognata di dire che bisognava indicare Tizio al posto di Caio o Pinco al posto di Pallino. Abbiamo posto un tema, che resta tutt’oggi in campo, sulla scarsa incisività dell’esecutivo sulle problematiche della città. Abbiamo chiesto un cambio di passo, senza mai curarci degli uomini che dovessero imprimerlo. Abbiamo chiesto un protagonismo dei consiglieri sulle questioni non sulle nomine”. Così la consigliera comunale di Italia Viva Imma Dello Iacono sulle voci di un rimpasto di giunta del governo Golia smentendo anche di una possibile delega alle pari opportunità.

“La cosa che rattrista di più è leggere con impudenza che si procederà ad un rimpasto per dare “ristoro” ai “salvatori della Patria” e non per rilanciare l’azione amministrativa, non per riprendere il nostro programma elettorale (è stato messo in un cassetto durante i festeggiamenti per la vittoria e non è stato tirato più fuori). Alla città non interessa se a gestire la delega c’è l’amico di A o quello di B, ma vuole capire come si intende risolvere il problema del mercato, come si intende dare risposte alle famiglie messe in ginocchio dal Covid. Cosa si vuole fare per rilanciare il centro storico, per dare un nuovo impulso al commercio. E, invece, per citare la celeberrima frase del Gattopardo ‘Tutto cambia affinché non cambi nulla’.