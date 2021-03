Aversa. Cannavale: “L’incapacità di gestire l’ordinario”

“Purtroppo da queste foto si mette in evidenzia l’abbandono di alcuni luoghi che fanno parte di un Aversa mal gestita e tutte le foto che postano i nostri amministratori, nascondono l’inefficienza di questa amministrazione che tende a nascondere, tutto quello che non va”. Così Pino Cannavale, esponente e responsabile provinciale dipartimento ambiente di Fratelli d’Italia.

“Possibile che si pensa a piantare nuove piante quando non siamo in grado di curare quelle esistenti? Possibile che i giardini della stazione di Aversa sono in quelle condizioni? Possibile che piazza Marconi sia diventata un parcheggio con tanto di macchinetta per il parcheggio? Credo che i cittadini sono stanchi di vedere che ad Aversa non si riesce a fare l’ordinaria manutenzione e si pensa solo a qualche intervento inutile solo per far vedere, mentre si vede ad occhio nudo che tutto è abbandonato? Fino a quando dobbiamo sopportare tutto questo? Non credete che sia meglio che vi dimettete e lasciate che la città di Aversa venga rivalutata e riportata ad essere quello che era una volta? Non siete stati neanche capaci di mettere una bandiera tricolore nuova sul monumento dei caduti e lasciare che una bandiera vecchia sia in bella mostra sul palazzo della città? Se veramente volete bene alla città, dimettetevi, fate più bella figura. A tutto questo aggiungo la situazione del mercato ortofrutticolo che non vede ancora una soluzione, grazie agli innumerevoli errori fatti da questa amministrazione”.