Aversa. Campagna vaccinale e supporto logistico, Golia incontra i medici di medicina generale

Nella giornata di oggi il sindaco Golia ha tenuto un confronto con i medici di medicina generale per discutere del potenziamento della campagna vaccinale.

“E’ per tutti noi fondamentale che si faccia presto per ritornare alla normalità. Ciò ovviamente è subordinato alla disponibilità dei vaccini ma anche al potenziamento delle postazioni – fa sapere il sindaco Golia -. Ho ribadito la disponibilità del comune ad offrire tutto il supporto logistico necessario all’Asl. Nel frattempo mi è stato assicurato che, a stretto giro, verranno raddoppiate le postazioni allestite presso l’ospedale Moscati. Inoltre i medici di base della nostra città sono pronti a fare la loro parte, a loro il nostro ringraziamento, Parliamo di centinaia di vaccinazioni al giorno e perciò mi auguro che presto si arrivi a questa svolta, assolutamente necessaria. Dobbiamo fare presto e fare tutto il possibile per vaccinare tutta la comunità. Come sicuramente saprete è in arrivo il nuovo decreto sulle restrizioni per il mese di aprile, come al solito non commenterò le anticipazioni ma attendo di leggere il testo che verrà approvato”.