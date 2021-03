AstraZeneca, Straus: “Il foglietto illustrativo del vaccino deve essere aggiornato”

“Fino a ieri, gli eventi sospetti di trombosi cerebrali” dopo la vaccinazione con AstraZeneca “sono stati sette in Germania, tre in Italia, due in Norvegia, uno in Spagna, oltre a tre nel Regno Unito e due in India. Approfondiremo ulteriormente tutti gli eventi sospetti”. E’ quanto riferisce la presidente del comitato per la farmacovigilanza, Sabine Straus.

“I benefici del vaccino di AstraZeneca continuano ad essere molto superiori ai rischi. La commissione sulla sicurezza dell’Ema non ha trovato prova di problemi di qualità o sui lotti – ha continuato Sabine Strauss -. Anche il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca deve essere aggiornato: è importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo loro di mitigare questi effetti collaterali. Ci sono ancora alcune incertezze, abbiamo visto alcuni casi molto rari ed abbiamo raccomandato di aggiungere un’avvertenza, in modo che questa informazione sia resa nota ai medici e al pubblico”.