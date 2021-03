Asi Campania riparte dal calcio giovanile: De Lucia nuovo responsabile regionale

È Antonio De Lucia il nuovo responsabile del settore calcio giovanile Asi in Campania. La nomina ieri dal presidente Nicola Scaringi, il primo punto per un nuovo inizio dell’ente in questo periodo così difficile.

De Lucia – attualmente presidente della scuola calcio ASD De Lucia – vanta più di vent’anni di esperienza dirigenziale e tecnica nel calcio giovanile in area agro aversana a cui si aggiunge l’organizzazione di numerosi eventi a carattere giovanile.

Tecnico abilitato Uefa B, Antonio De Lucia è istruttore di giovani calciatori e collega questa sua passione e lunga esperienza all’attività di volontario di protezione civile abilitato al primo intervento.

«Non posso non essere felice per questa nomina – ha commentato De Lucia – che premia il mio lungo impegno nel calcio giovanile e mi proietta in una nuova avventura. È un momento difficile ma è il tempo ideale per iniziare a lavorare in vista della prossima stagione. I giovani atleti non vedono l’ora di tornare in campo e noi speriamo di farlo presto insieme a loro».