Arredamento d’interni: ecco le ultime tendenze per una cucina moderna

Moderna, funzionale e versatile, ispirata alle necessità degli chef stellati, ma alla portata di tutti. È il ritratto della cucina moderna secondo i nuovi diktat dell’arredamento di interni: un sentiment che continua a influenzare le scelte stilistiche dei più importanti interior designer, sempre più inclini a progettare cucine in cui l’efficienza incontra la convivialità.

In linea con questa tendenza, arredatori e progettisti oggi inaugurano una nuova era, in cui la ricerca dell’estetica va di pari passo alla definizione di un ambiente operativo intelligente. Punto cardine di ogni progetto, la razionalità degli arredi polifunzionali, che si consolida in una definizione più ottimale dei cosiddetti piani da lavoro.

Cucina moderna tra atmosfera ed efficienza

In questo contesto, elettrodomestici e accessori per la cucina diventano i principali protagonisti. Ogni scelta progettuale passa infatti per l’inserimento di lavelli, piani di cottura e robot ad alta efficienza: elementi in cui i materiali, le linee e i rivestimenti si fondono perfettamente con i mix cromatici della cucina, per dare vita a prodotti che rispettano i criteri progettuali più all’avanguardia.

È così che le aree dedicate al lavello e ai fornelli, da semplici spazi funzionali, si trasformano in postazioni su misura, in grado di garantire il meglio della tecnologia sul mercato, in un’atmosfera accogliente e calorosa.

Oggigiorno, ad assicurare il meglio in fatto di arredi è l’esperienza delle principali realtà online specializzate nella vendita di soluzioni per la cucina: portali intuitivi, che presentano in catalogo una vasta gamma di proposte di alto design.

Realtà come, per esempio, Quareco, che esalta l’offerta per il settore kitchen con soluzioni da incasso o a libera installazione dal carattere versatile e contemporaneo. In particolare, ogni articolo proposto da Quareco proviene esclusivamente dalle aziende più rinomate sul mercato, per garantire sempre l’accesso ad arredi ed elettrodomestici d’alta gamma, in linea con le nuove tendenze dell’abitare.

Design in cucina: gli elementi funzionali che arredano

Naturalmente, in tema di scelte progettuali di design, non si può non considerare il contributo che i piani cottura a induzione danno all’estetica della cucina: elementi caratterizzati dal tipico colore nero extra lucido, che si inserirono sui piani di lavoro in maniera discreta e garantiscono il minimo impatto sugli spazi.

È per questo che oggi sono considerati un accessorio indispensabile in ogni cucina che voglia trasmettere un senso di familiarità, ma senza rinunciare alle evoluzioni d’arredo più contemporanee. A ciò si aggiunge la possibilità di usufruire, quotidianamente, di un piano cottura ad alte prestazioni, comprensivo di timer, funzioni booster e sistemi per la protezione dei più piccoli.

Ma ad esaltare il ricorso alla funzionalità, in un perfetto equilibrio tra estetica e tecnologia, sono soprattutto i lavelli da cucina a incasso, che nelle soluzioni più attuali hanno subìto una vera e propria rivoluzione. Possono infatti essere in resina o fragranite, installabili sia con bordo sporgente sia al di sotto del piano da lavoro e acquistabili in geometrie differenti, per un effetto mimetico nell’area dell’incasso.

Infatti, accanto ai classici lavelli da cucina a due vasche, oggi spuntano gli assetti salvaspazio: soluzioni disponibili online con una vasta gamma di modelli a un’unica vasca, che può essere circolare, quadrata o rettangolare. Tra i progetti più ambiziosi, anche i lavelli da cucina angolari: strutture che si modellano, in funzione degli spazi, per garantire una perfetta ottimizzazione del top.

Infine, le cucine multifunzione di design oggi si avvalgono anche di sistemi di preparazione dei cibi e di dismessa degli scarti più ottimale. Merito di forni elettrici a libera installazione compatti ed efficienti, di robot da cucina multifunzione e di innovativi sistemi di tritarifiuti, che permettono di dissipare gli scarti alimentari tramite la semplice pressione di un tasto.

Una tecnologia, quest’ultima, promossa dalla maggior parte degli arredatori, poiché consente di eliminare le tutte le classiche operazioni legate allo smaltimento dei rifiuti, con un sistema discreto e anti odore.