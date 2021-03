Armi e droga, 3 arresti tra Ponticelli e Secondigliano

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno notato in via Luigi Crisconio diverse persone dall’atteggiamento circospetto che, alla loro vista, si sono date alla fuga.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale i poliziotti hanno bloccato un primo giovane che si era disfatto, lanciandola in un’aiuola, di una pistola Beretta 92FS completa di caricatore con 8 cartucce, mentre un secondo giovane è stato bloccato in un garage dove aveva tentato di nascondersi ed è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo Franchi-Llama completa di caricatore con 6 cartucce; inoltre, all’interno di un locale hanno rinvenuto una pistola Bruni Beretta a salve con tappo rosso e priva di cartucce.

Federico Ottaiano e Mattia Ottaiano, cugini napoletani di 23 e 18 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per porto abusivo e ricettazione di armi.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via del Cassano un giovane che ha consegnato qualcosa ad una persona a bordo di un motociclo in cambio di denaro.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 4 bustine contenenti 4,23 grammi di marijuana, di 2 stecche di hashish del peso di 1,16 grammi e di 55 euro.

Inoltre, presso la sua abitazione a Casavatore, è stato rinvenuto un sistema di video sorveglianza con 2 telecamere che inquadrava il perimetro esterno dell’abitazione.

Simone De Blasio, 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovato fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo e privo di mascherina.