Ambiente, il Comune di Aversa aderisce ad Earth Hour WWF 2021

È stata approvata in giunta una delibera, a firma dell’assessore Elena Caterino, con la quale l’Amministrazione aderisce alla tredicesima edizione dell’iniziativa “Earth Hour WWF 2021”, la più grande mobilitazione globale del WWF che partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni ed imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico.

“Si tratta di una campagna di sensibilizzazione sui consumi energetici e la mobilità sostenibile, promossa dal WWF Internazionale che culminerà domani dalle 20:30 alle 21:30, spegnendo per un’ora la luce di una casa, di un edificio, di un monumento, l’illuminazione di una strada o di una particolare area di una città – fa sapere l’assessore alle politiche ambientali Elena Caterino -. L’Amministrazione Comunale, da sempre rivolta a dare attuazione concreta alle buone pratiche di contenimento dei consumi, di realizzazione di una mobilità sostenibile per la lotta ai cambiamenti climatici, ha aderito all’iniziativa “Earth Hour WWF 2021” attuando, per domani lo spegnimento simbolico delle luci del parco Pozzi Ringraziamo il Delegato regionale WWF della Campania Dott. Raffaele Lauria Lauria, il Delegato Provinciale Dott. Alessandro Gatto, Mimmo Mottola e tutti gli amici del Wwf per la collaborazione continua e per l’incessante impegno a tutela dell’ambiente”.