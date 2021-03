Alveo Annarosa, sindaci Agro Aversano incontrano Ente Idrico Campano

Si è tenuto oggi, da remoto, un incontro tra alcuni sindaci dell’agro aversano ed i vertici dell’Ente idrico campano, il Direttore Belgiorno e il Presidente De Michele, per affrontare in modo sinergico alcune scelte programmatiche volte all’ammodernamento della rete fognaria.

In particolare il tavolo costituito dai Sindaci dei comuni di Aversa Alfonso Golia, Carinaro Nicola Affinito, Cesa Enzo Guida, Gricignano Vincenzo Santagata, Succivo Gianni Colella e di Teverola Tommaso Barbato, si è soffermato sulle criticità presistenti sull’alveo cosiddetto “Annarosa”. I sindaci hanno deciso di unirsi per questo ambizioso progetto di riqualificazione della rete fognaria volto anche a evitare che i comuni continuino ad allagarsi in concomitanza con le forti piogge.

“Lavorare in rete tra Sindaci, vista anche la continuità territoriale dei nostri comuni, oltre alla condivisione dello stesso problema, è un metodo fondamentale per poter costruire una programmazione di interventi come area vasta. Quello odierno dunque è un tavolo da cristallizzare e ampliare, coinvolgendo anche altri sindaci”, commentano le fasce tricolore.