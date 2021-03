Addolcitori d’acqua per la casa

Un addolcitore d’acqua è una apparecchiatura molto utile per evitare danni agli impianti idrici causati dall’acqua troppo calcarea che si trova in diverse zone italiane. Grazie agli addolcitori d’acqua tra i quali quelli dell’azienda Culligan, si evitano danni, sempre per la stessa ragione, agli elettrodomestici come la lavatrice e la lavastoviglie. L’installazione di un addolcitore d’acqua sulla rete idrica di casa può quindi portare diversi vantaggi.

La durezza dell’acqua.

L’acqua delle reti domestiche italiane è classificata in base alla sua durezza, che si misura con gli ioni di calcio e magnesio che contiene. Questi sono presenti in forma di carbonati e di bicarbonati, ed in base alla loro concentrazione l’acqua viene classificata più o meno dura. La classificazione varia da molto dolce, quando contiene fino ad un massimo di 40 mg di “carbonato di calcio” per ogni litro, a molto dura, quando il contenuto arriva oltre i 300 mg di carbonato di calcio. La durezza dell’acqua si può misurare utilizzando un semplice kit e questo consente di conoscere se sia necessaria una diminuzione della presenza del calcare, che si ottiene mediante l’installazione di un addolcitore. L’acqua dura non crea assolutamente problemi alla salute delle persone, ma causa invece alcuni problemi sia alle tubature che al funzionamento delle apparecchiature in quanto i prodotti detergenti hanno minore efficacia di azione in presenza di acqua molto dura e questo danneggia soprattutto quelle apparecchiature che utilizzano acqua calda. Il calcare dell’acqua dura infatti ostruisce con il tempo scarichi e tubazioni. Oltre a questo l’acqua molto dura può causare degli indurimenti per i capi lavati in lavatrice e macchiare piatti e pentole all’interno della lavastoviglie. La durezza dell’acqua rappresenta anche un problema per quanto riguarda il benessere della persona, e per le irritazioni che potrebbe causare ai capelli ed alle pelli particolarmente sensibili.

I vantaggi dell’installazione di un addolcitore

Quando il bicarbonato di calcio che si trova nelle acque dure subisce l’effetto del calore, si trasforma in breve tempo in carbonato di calcio, cioè in “calcare” e quindi si presentano una serie di problemi come le incrostazioni, sia alle tubature che alle caldaie e agli elettrodomestici. Con l’aggiunta di un addolcitore sulla rete idrica si ottengono dei vantaggi come un lavaggio più economico ed ecologico dei capi di vestiario in lavatrice, in quanto si usa una minore quantità di detersivo, una maggiore morbidezza e freschezza dei capi lavati, maggiore durata degli elettrodomestici, tra i quali lo scaldabagno, maggiore pulizia e mancata opacizzazione delle stoviglie, e riduzione delle irritazioni sulla pelle e sui capelli. Inoltre non sarà necessario effettuare manutenzioni straordinarie per pulire o cambiare parti di tubazioni o di scarichi ostruiti. Se l’impiego dell’addolcitore viene gestito in modo corretto, si ottiene un risparmio economico importante.

L’addolcitore e le differenze con il decalcificatore d’acqua.

In realtà nessuna! Perché il decalcificatore domestico è semplicemente un altro nome per definire l’addolcitore domestico e serve per ridurre sostanzialmente il calcare presente nell’acqua di casa.