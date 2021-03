Accoltella una coinquilina: fermato

Venerdì gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Parma per una persona ferita in strada. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna insanguinata la quale ha riferito di essere stata accoltellata dal suo coinquilino che, dopo l’aggressione, era rientrato nell’abitazione dove vi era ancora la figlia minore. Gli operatori, dopo aver richiesto l’intervento del 118 per soccorrere la donna, sono entrati nell’appartamento alla ricerca dell’uomo che si era già diretto verso una finestra per fuggire nel cortile interno del palazzo e che, non senza difficoltà, è stato bloccato. Volodymyr Marchenko, 42enne ucraino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo di P.G. per tentato omicidio che oggi è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Ieri sera gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno effettuato un servizio volto all’applicazione delle normative anti-Covid19 in piazza De Marinis e in via Iervolino a Poggiomarino, ed a San Giuseppe Vesuviano. Nel corso dell’attività hanno identificato 66 persone sanzionandone 10 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovate fuori dal proprio domicilio e fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo e per aver consumato cibi e bevande nei pressi di un’attività di ristorazione.

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi all’applicazione delle normative anti Covid-19 nel centro storico e nelle zone della movida; nel corso dell’attività sono state identificate 124 persone di cui 10 sanzionate poiché trovate fuori dal proprio domicilio, fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo e per il mancato utilizzo della mascherina. Inoltre, venerdì sera i poliziotti hanno notato in via del Grande Archivio un uomo che ha occultato qualcosa su uno scatolone e lo hanno controllato rinvenendo in un pacchetto di sigarette 4 grammi circa di marijuana; R.E., 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Infine, ieri pomeriggio gli agenti hanno denunciato in via Oberdan A.T., 42enne napoletano, e R.B., 62enne napoletano destinatario della misura dell’avviso orale, entrambi con precedenti di polizia e già sottoposti a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità; inoltre, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.