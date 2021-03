118 demedicalizzati, incontro Sindaci – ASL Caserta

Si è tenuto nella giornata di oggi, a Caserta, un incontro tra i sindaci di Aversa (Alfonso Golia), di Gricignano (Vincenzo Santagata) e Succivo (Gianni Colella) e il direttore sanitario dell’Asl col responsabile della Centrale operativa del 118 sulla questione delle ambulanze demedicalizzate.

“Abbiamo ribadito – dice il sindaco di Aversa Alfonso Golia – che non si può pensare che sul nostro territorio operino ambulanze senza personale medico. Io comprendo che il momento per la sanità è difficile ma la pandemia ci ha insegnato che sulla sanità bisogna investire e non tagliare. Ci incontreremo nuovamente ad inizio aprile e mi auguro che l’Asl in questo periodo trovi il modo individui gli strumenti giusti per superare la carenza di personale nell’area dell’emergenza e urgenza”.