(FOTO) Aversa. Nessun rispetto per il Monumento ai Caduti e Tricolore

Non potete continuare ad offendere chi ha dato la vita per la Patria, e non l’esibizionismo. Un Monumento ai Caduti, quello presente in Piazza Municipio, ad di là dello stato in cui si trova, c’è solo da vergognarsi per l’assenza del Tricolore. Vogliamo parlare dei pennoni sul balcone del Comune di Aversa? Si presume che vi sia un Sindaco il quale ha giurato di rispettare la Costituzione; quindi ci si aspetta di veder sventolare il Tricolore, l’Europa e il Vessillo del Comune: esiste uno specifico decreto. Vedere queste mancanze di rispetto, sinceramente fa rabbrividire.

di Franco Musto