Rimborsi affitti a studenti fuori sede, al via bando in Campania

“Sono orgoglioso che in Campania sia stato dato seguito al decreto ministeriale grazie al quale saranno rimborsati i canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede, che non hanno usufruito dei loro alloggi durante la prima fase pandemica. Una misura scaturita da un emendamento a mia firma alla manovra di bilancio, finanziata con 20 milioni di euro, e che darà ossigeno a tantissimi ragazzi già alle prese con non pochi sacrifici per mantenersi agli studi lontano dalle loro città di residenza. È di questi giorni il bando pubblicato dall’Adisurc per il rimborso dei canoni di locazione in favore di studenti universitari che frequentano gli atenei della Campania”. Lo annuncia il deputato del Movimento 5 Stelle e responsabile per i rapporti interni in Campania Luigi Iovino.

“Una misura – prosegue Iovino – per la quale mi sono battuto fortemente e sono contento che la Campania sia stata tra le prime regioni ad averne dato attuazione. Un plauso ai dirigenti Adisurc per la tempestività con cui hanno predisposto il bando, dimostrando attenzione verso un tema molto sentito in questo momento emergenziale, andando incontro alle esigenze di tantissime famiglie che già pagano a caro prezzo gli effetti dell’emergenza sanitaria. L’ennesimo provvedimento di buon senso di questo Governo per la garanzia del sacrosanto diritto allo studio”.