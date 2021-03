Cesa. “Parcheggi Rosa”: realizzati gli stalli per donne in gravidanza

Realizzati i “Parcheggi Rosa”, stalli di sosta per le donne in gravidanza. Si tratta di una iniziativa deliberata dalla precedente amministrazione e messa in pratica in questi giorni.

“In maniera simbolica – spiega il sindaco Enzo Guida – la loro realizzazione è partita il giorno della festa della Donna”.

Gli stalli sono stati realizzati sulle due piazze principali, all’esterno della scuola elementare di via Campostrino, all’esterno dell’Ufficio Postale e della Farmacia Comunale. Una iniziativa che va incontro alle esigenze delle donne in gravidanza o che hanno appena partorito.

Il Comando Polizia Municipale dovrà rilasciare, alle donne interessate, un cartellino di riconoscimento e sarà istituito un apposito registro per i beneficiari

“Debbo ringraziare la componente femminile della Amministrazione Comunale – conclude il sindaco Guida – che ha lavorato per raggiungere questo obiettivo. Quindi un grazie al vice sindaco Giusy Guarino che, nella passata consiliatura da delegata ai servizi sociali propose l’atto di indirizzo per la realizzazione dei parcheggi rosa. Ringrazio l’assessore alla Viabilità Francesca D’Agostino che ha coordinato la concreta attuazione del progetto ed il consigliere comunale Gina Migliaccio, delegata alle pari opportunità che sta lavorando su questi ed altri temi. Un grazie anche ai Vigili Urbani con il comandante Luisa Del Prete, ai lavoratori socialmente utili che hanno realizzato gli stalli, coordinati dall’ingegnere Luigi Massaro responsabile dell’Area Tecnica”.