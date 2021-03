Caserta. Provincia approva ‘Piano triennale fabbisogno personale’ e ‘Piano assunzioni’

La Provincia di Caserta, con decreto monocratico presidenziale n. 72, ha approvato il “Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023” e il “Piano delle assunzioni per l’anno 2021”. Attualmente l’Ente si trova in una evidente condizione di carenza di personale, infatti dal 2014 ad oggi la consistenza numerica del personale è passata da 1006 posti a 280 posti e ciò sia a causa del trasferimento del personale alla Regione sia a causa delle tantissime cessazioni dal servizio a vario titolo, che si sono avute nel corso degli ultimi anni, non accompagnate da procedure assunzionali finalizzate alla loro sostituzione. E ciò a causa di vari fattori, tra i quali il dissesto finanziario dell’Ente del 2015.

Con l’attuale consistenza numerica del personale risulta difficoltoso da parte dell’Ente l’espletamento dei compiti istituzionali. A tale riguardo, l’approvazione del “Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023” risponde all’esigenza di incrementare l’organico, al fine di assicurare gli obiettivi di efficienza e di qualità dei servizi istituzionali ai cittadini di Terra di Lavoro. Le assunzioni in esso previste sono subordinate all’approvazione da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli enti Locali presso il Ministero dell’Interno.

«Abbiamo estremamente bisogno di nuovo personale – ha dichiarato Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta – ed il “Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023”, appena approvato, consentirà di dare nuova linfa, e quindi potenziare gli organici dei vari uffici dell’Ente, specialmente quelli tecnici della Viabilità e dell’Edilizia Scolastica, che sono sotto pressione da tempo e che, per l’occasione, ringrazio. Non abbiamo potuto intraprendere nuove procedure assunzionali negli ultimi anni – ha concluso Magliocca – a causa della situazione di dissesto finanziario in cui l’Ente si trovava. Ora, invece, con questo ultimo provvedimento possiamo iniziare a programmare l’assunzione di nuovo personale. Per la fine di Aprile c.a. pubblicheremo i relativi bandi di concorsi, dando così inizio a questa nuova fase di potenziamento degli uffici dell’Ente».

“Il Piano occupazionale 2021-2023” risulta così articolato: