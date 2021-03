Campania Green, finanziamenti reti fognarie e depuratori: altri nove comuni siglano l’intesa con EIC

Nella sede istituzionale dell’Ente Idrico Campano in Via De Gasperi sono state siglate oggi, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, altre 10 convenzioni per la gestione del finanziamento relativo all’Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato sottoscritto tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Regione Campania ed Ente Idrico Campano. Un altro tassello nel mosaico che l’Ente guidato dal Presidente Luca Mascolo sta realizzando per azzerare ritardi decennali e guidare l’uscita dalla procedura di infrazione europea. Dei 10 interventi sottoscritti, 5 riguardano comuni ubicati nel Distretto Calore Irpino, 1 nel Distretto Caserta e 3 nel Distretto Sele per un totale di circa 29 milioni di euro di finanziamenti.

A siglare l’intesa con il Presidente Luca Mascolo, i sindaci dei comuni, individuati come soggetti attuatori dei progetti che disciplinano le risorse assegnate allo scopo di realizzare o completare numerose infrastrutture nel settore fognario e depurativo, di Sant’Angelo dei Lombardi (Marco Marandino), e Chianche (Carlo Grillo) in provincia di Avellino. Quelli di San Giorgio la Molara (Nicola De Vizio) e Colle Sannita (Michele Iapozzuto) e Morcone (Luigino Ciarlo) in provincia di Benevento. Per la provincia di Caserta il sindaco del comune di Vairano Patenora (Bartolomeo Cantelmo), il primo cittadino del comune di Postiglione (Mario Pepe).

Per gli interventi previsti a Casal Velino e Castellabate la convenzione è stata firmata da Gennaro Maione, Presidente Consac, gestore del servizio idrico integrato di questi comuni e soggetto attutatore degli interventi.

«Gli interventi inseriti nelle convenzioni firmate oggi liberano investimenti per un totale di circa 29 milioni di euro» Così il Presidente dell’EIC Luca Mascolo sulle intese siglate oggi. «La firma di altre 10 convenzioni è una dimostrazione dell’impegno concreto di questo Ente per superare ritardi decennali, costruire un sistema idrico integrato all’altezza delle aspettative. La tanto auspicata uscita dalla procedura di infrazione europea si costruisce così, passo dopo passo e con la consapevolezza che gli sforzi messi in campo per raggiungere questo obiettivo, saranno premiati».

DETTAGLIO INTERVENTI

DISTRETTO CALORE IRPINO

Sant’Angelo dei Lombardi (AV) – Progetto per il completamento della rete fognaria e degli im-pianti di depurazione per un importo di € 460.000, 00

Chianche (AV) – Lavori di adeguamento della rete fognaria intercomunale dei comuni di Chian-che e SantAngelo a Cupolo” per un importo di € 2.402.943,20

San Giorgio La Molara (BN) – Riassetto della rete fognaria, realizzazione degli impianti di depu-razione alle località San Pietro e Baseleone ed adeguamento degli impianti di depurazione alle lo-calità Morti e Ischitella per un importo di € 6.020.000,00

Colle Sannita (BN) – Progetto generale per il completamento della rete fognante e dellimpianto di depurazione nel contesto delle vigenti norme urbanistiche per un importo di € 6.582.760,00

Morcone (BN) – Lavori di realizzazione della rete fognaria in località Cuffiano per un importo di € 2.002.080,00

DISTRETTO CASERTA

Vairano Patenora – Ampliamento, adeguamento e messa a norma del depuratore esistente alla loc. Pizzomonte a servizio delle frazioni di Vairano Scalo e Marzanello e delle opere complementari di collegamento alla rete fognaria per un importo di € 3.054.736,00

DISTRETTO SELE

Postiglione – Interventi di efficientamento e riqualificazione rete fognaria e impianti di depurazione del Comune di Postiglione per un importo di € 1.086.579,00

Casal Velino (Consac) – Rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione per un importo di € 1.503.329,57

Castellabbate (Consac) – Lavori di completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento per un importo di € 6.650.000,00