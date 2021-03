Abbattimento platano via Pascoli, Lega Napoli chiede accesso atti

“Da troppo tempo si assiste da parte di questa amministrazione comunale, ad una vera e propria strage degli alberi sulla collina di Posillipo sia all’interno dei parchi che lungo le strade: una situazione che non può più essere tollerata e che richiede urgenti risposte. Purtroppo nonostante la mobilitazione delle associazioni e dei partiti, si è assistito nel febbraio 2020, ad un ulteriore abbattimento di un platano in via G. Pascoli, motivato dalla messa in sicurezza dei luoghi conseguentemente ad una perdita idrica”. E’ quanto denuncia il coordinamento Lega Napoli – Prima Municipalità (Chiaia – Posillipo – S. Ferdinando).

“A tal proposito il Coordinamento della Prima Municipalità della Lega Salvini Premier, nella persona del Dr. Paolo Santanelli e della Dr.ssa Simona Cipriani, ritenendo di avere un interesse “giuridicamente rilevante”, ha ritenuto doveroso presentare una richiesta di accesso agli atti all’Assessore al Verde del Comune di Napoli Luigi Felaco, con l’intento di venire a conoscenza se fossero state correttamente espletate tutte le procedure amministrative nel rispetto delle linee guida per gli interventi di diagnosi, cura e salvaguardia agraria, richieste in casi analoghi. Non appare superfluo allora ricordare che l’abbattimento di un’essenza arborea motivato da esigenze manutentive stradali, deve rappresentare sempre un’estrema ratio da adottare in seguito al fallimento di tutte le procedure atte alla conservazione e messa in sicurezza dell’albero stesso, considerato anche che l’albero in questione era in ottima salute e che la collina di Posillipo è tutelata da un Piano Paesaggistico che obbliga in caso di motivato abbattimento, alla ripiantumazione della medesima essenza arborea”.