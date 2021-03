Lusciano. FdI ‘sollecita’ il sindaco Esposito ad un incontro

Giuseppe Mariniello, in qualità commissario cittadino di Fratelli d’Italia Lusciano, ha provveduto in data 11.2.2021, come da protocollo, a fare richiesta di un incontro istituzionale col sindaco Esposito per discutere delle problematiche della città.

L’obiettivo, così come chiaramente scritto nella “richiesta” aveva ad oggetto “l’instaurare un dialogo costruttivo finalizzato, anche in collaborazione, alla risoluzione di tutte le problematiche interessanti il territorio Luscianese – fanno sapere dal direttivo cittadino -. Il sindaco, dal suo canto, a quasi un mese dalla richiesta risulta silenzioso. La cosa, è molto preoccupante in termini politici e di principio democratico. Il primo cittadino non può restare silenzioso al cospetto di richieste che interessano la collettività tutta. La sua voglia di non confrontarsi personalmente con i vertici partitici del territorio, desta preoccupazione. Bisogna fare in fretta”.