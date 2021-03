Insieme per l’8 marzo: Terra di Lavoro aderisce all’iniziativa

Stamane presso la Sala Giunta della Provincia di Caserta, dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Giorgio Magliocca, ha preso il via, in modalità live streaming, l’iniziativa “Insieme per l’8 marzo” promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Caserta, dottoressa Rosaria Calabrese.

Sono stati messi a dimora dai sindaci di Terra di Lavoro nei loro comuni, in contemporanea, gli alberelli di leccio che, simbolicamente, rappresentano la tenacia e la forza, tratti distintivi della vita delle donne di oggi e di ogni epoca.

“Sono felice di vedere tutti voi sindaci, collegati insieme per questa ricorrenza – ha dichiarato il Presidente della Provincia Giorgio Magliocca – che vede donne e uomini chiedere fortemente una vera parità di genere, sostanziale e non formale. Per questo vi ringrazio ancora. Vogliamo fortemente che episodi di violenza nei confronti delle donne non ce ne siano più. Quello di oggi è un abbraccio concreto che vogliamo offrire a tutti, uomini, donne, giovani di Terra di Lavoro, nella convinzione che insieme possiamo raggiungere grandi obiettivi, anche i più difficili. Attraverso questa iniziativa – ha concluso Magliocca – vogliamo sensibilizzare ancora di più tutta la nostra comunità, in particolare le nuove generazioni al rispetto del valore e della dignità della donna”.

“Insieme per l’8 Marzo vuole essere un momento significativo per le donne di Terra di Lavoro – ha evidenziato la Consigliera di Parità della Provincia di Caserta, dottoressa Rosaria Calabrese – che sono il vero volano della società. Le piantine di leccio che oggi piantumiamo, simboleggiano la forza delle donne. Non a caso, nello stemma della Repubblica Italiana, compaiono due ramoscelli: quello di destra simboleggia appunto il leccio, quello di sinistra l’ulivo, simbolo della pace e della vita nella sua continuità. Con questo collegamento vogliamo dare un messaggio di grande vicinanza dell’Ente Provincia a tutti i sindaci dei comuni del territorio provinciale, ai referenti e a tutta la collettività in generale. Ringrazio il Presidente Giorgio Magliocca che ha fortemente creduto in questa iniziativa, la vice Consigliera di Parità, Marianna Mauriello, la Regione Campania, in particolare l’Assessorato all’Agricoltura, la Protezione Civile, voi Sindaci ed i referenti tutti. Abbiamo creato una trama operativa, insieme svilupperemo ulteriori iniziative per la difesa dei diritti delle donne di Terra di Lavoro, così come di qualsiasi genere umano”.