Si inaugura oggi a Scampia la stanza di ascolto protetto del Soroptimist Club Napoli

Oggi, 8 marzo, Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne, sarà inaugurata virtualmente, per rispettare il protocollo COVID, la stanza di ascolto protetto presso il centro antiviolenza di Scampia a Napoli. Il progetto è stato realizzato grazie all’impegno del Soroptimist Club Napoli, associazione femminile internazionale presente sul territorio campano dal 1954 presieduto da Maria Giovanna Gambara. Il Soroptimist Club di Napoli, da sempre al fianco delle donne, ha deciso di sostenere nella lotta contro la violenza di genere l’Associazione Dream Team Donne in Rete per la Ri-Vitalizzazione Urbana, che a novembre 2020 ha ottenuto dalla Regione Campania il riconoscimento di Centro Anti Violenza.

La realizzazione della Stanza di Ascolto Protetto ha come obiettivo quello di offrire alle donne del territorio di Scampia e delle aree limitrofe un luogo dove trovare accoglienza e assistenza, uno spazio a loro dedicato dove potersi confidare apertamente in modo tranquillo e sereno, raccontando la propria storia alle operatrici presenti nella struttura. L’iniziativa è stata possibile grazie alle donazioni delle socie del Club Napoli e alla raccolta fondi lanciata attraverso la piattaforma GoFundMe, l’intero ricavato è stato destinato per ristrutturare gli ambienti e acquistare tutti gli arredi necessari ad allestire la nuova stanza. Particolare attenzione è stata dedicata alla scelta dei colori e alla sostenibilità degli elementi d’arredo. Le pareti sono dipinte di blu carta da zucchero, declinato in nuance ottanio, per infondere armonia e serenità mentre gli arredi classe eco-design sostenibile, sono giallo ocra, per trasferire ottimismo e fiducia, coniugando così estetica e salvaguardia dell’ambiente.

“Adesso più che mai è importante aiutare le donne vittime di violenza a uscire dall’isolamento e liberarsi da situazioni familiari drammatiche e violente – ha dichiarato Maria Giovanna Gambara presidente del Soroptimist Club Napoli – la violenza di genere è oggi una pandemia dentro la pandemia che infligge ferite profonde nell’animo delle vittime e nei casi più gravi è arrivata a spegnere per sempre l’esistenza di giovani madri, mogli, fidanzate e figlie”.

La Stanza di Ascolto protetto sita in Via Galileo Galilei 5 a Scampia è aperta nei giorni Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 10 alle 13 e Martedì e Venerdì dalle 15 alle 18.